В Ленобласти завершена реконструкция участка федтрассы "Сортавала"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя -РИА Новости. Реконструкция участка федеральной дороги А-121 "Сортавала" от города Приозерск Ленинградской области до границы Республики Карелии позволит автомобилистам сократить время в пути до 30 минут, написал на своей странице в социальных сетях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, ликвидирован пятикилометровый разрыв на границе Ленинградской области и Карелии, теперь трасса на всем протяжении заасфальтирована и комфортна для автомобилистов. В процессе реконструкции дорожники построили десять километров новой дороги, два моста через реку Тихая, путепровод над железнодорожными путями и 14 километров современных линий электроосвещения. Также организована площадка для отдыха., где все желающие могут полюбоваться красотой природы Карельского перешейка
"В рамках реконструкции проведена большая работа для того, чтобы жители и гости нашего региона пользовались магистралью, отвечающей высоким стандартам безопасности движения", — отметил Дрозденко.
Федеральна дорога А-121 "Сортавала" связывает Санкт-Петербург с городами Приозерск, Сортавала и множеством других населенных пунктов Карельского перешейка. Трасса начинается от КАД, идет на север по Всеволожскому и Приозерском районам Ленинградской области, далее вдоль побережья Ладожского озера по территории Республики Карелия через города Лахденпохья и Сортавала, затем поворачивает на восток и стыкуется с трассой Р-21 "Кола" в районе поселка Пряжа. В Ленинградской области до поселка Лосево автодорога представляет собой четырёхполосное асфальтированное шоссе с разделением встречных потоков и развязками в двух уровнях, далее до границы с Карелией трасса становится двухполосной.