В Ленобласти завершена реконструкция участка федтрассы "Сортавала"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя -РИА Новости. Реконструкция участка федеральной дороги А-121 "Сортавала" от города Приозерск Ленинградской области до границы Республики Карелии позволит автомобилистам сократить время в пути до 30 минут, написал на своей странице в социальных сетях губернатор Ленинградской области Реконструкция участка федеральной дороги А-121 "Сортавала" от города Приозерск Ленинградской области до границы Республики Карелии позволит автомобилистам сократить время в пути до 30 минут, написал на своей странице в социальных сетях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

По его словам, ликвидирован пятикилометровый разрыв на границе Ленинградской области и Карелии, теперь трасса на всем протяжении заасфальтирована и комфортна для автомобилистов. В процессе реконструкции дорожники построили десять километров новой дороги, два моста через реку Тихая, путепровод над железнодорожными путями и 14 километров современных линий электроосвещения. Также организована площадка для отдыха., где все желающие могут полюбоваться красотой природы Карельского перешейка

"В рамках реконструкции проведена большая работа для того, чтобы жители и гости нашего региона пользовались магистралью, отвечающей высоким стандартам безопасности движения", — отметил Дрозденко.