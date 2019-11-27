"Медицинская" ипотека во Владимирской области станет доступнее

Как отметили в пресс-службе, льготный "медицинский" кредит отныне можно получить и без местной "прописки", но отработать в одной из государственных клиник области на полную ставку придется уже не пять лет, как раньше, а семь. В противном случае, деньги, выданные государством в виде помощи, придется вернуть. Тем, кто устраивается на работу впервые, не потребуется предоставлять документы о необходимости улучшения жилищных условий - им дадут кредит без дополнительных условий. Размер субсидии на уплату первоначального взноса увеличивается с прежних 20% от стоимости квартиры до 30%, а ее предельный размер - с 350 тысяч рублей до 500 тысяч. Если раньше государство брало на себя только половину оплаты ежемесячных процентов по кредиту, то теперь готово погашать их целиком (предельный размер - 10 тысяч рублей в месяц), говорится в сообщении.