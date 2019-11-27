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РИА Новости

"Медицинская" ипотека во Владимирской области станет доступнее

16:21 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВЛАДИМИР, 27 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли новую редакцию закона о "медицинской" ипотеке: теперь для получения льготного ипотечного кредита работающим в государственных медицинских учреждениях области регистрация в регионе больше не нужна, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Документ был рассмотрен и одобрен депутатами в октябре, еще месяц понадобился для внесения поправок.
Как отметили в пресс-службе, льготный "медицинский" кредит отныне можно получить и без местной "прописки", но отработать в одной из государственных клиник области на полную ставку придется уже не пять лет, как раньше, а семь. В противном случае, деньги, выданные государством в виде помощи, придется вернуть. Тем, кто устраивается на работу впервые, не потребуется предоставлять документы о необходимости улучшения жилищных условий - им дадут кредит без дополнительных условий. Размер субсидии на уплату первоначального взноса увеличивается с прежних 20% от стоимости квартиры до 30%, а ее предельный размер - с 350 тысяч рублей до 500 тысяч. Если раньше государство брало на себя только половину оплаты ежемесячных процентов по кредиту, то теперь готово погашать их целиком (предельный размер - 10 тысяч рублей в месяц), говорится в сообщении.
Поправки в закон не повлекут дополнительных трат для регионального бюджета. Деньги на "медицинскую" ипотеку уже заложены в бюджете, но практика показала, что в полном объеме они не выбираются.
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"Медицинская" ипотека работает в области с 2015 года. За это время получателями льготного кредита стало более 300 медиков. Наибольший спрос приходился на первые годы действия закона. В прошлом году жилье по этой программе получили 73 медработника. По данным на конец марта текущего года, фактически получили социальные выплаты 14 медиков. "Это говорит о том, что острая потребность уже удовлетворена, а значит, появилась возможность сделать льготу доступной для более широкого круга получателей", - отмечается в сообщении.
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