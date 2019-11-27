Турфирма предлагает работу посетителя рождественских ярмарок в Европе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Туркомпания ищет сотрудника, в обязанности которого будет входить посещение рождественских ярмарок в Европе, Туркомпания ищет сотрудника, в обязанности которого будет входить посещение рождественских ярмарок в Европе, сообщает The Sun.

Получивший работу, должен будет за пять дней – с 16 по 20 декабря — посетить праздничные базары в Праге, Вене, Братиславе и Будапеште и опубликовать посты в соцсетях.

"Мы хотим, чтобы была передана праздничная атмосфера ярмарок. Нужно рассказать о том, что они предлагают посетителям, и написать об этом так, чтобы клиенты турфирмы захотели там побывать", — говорится в объявлении.

Фирма оценила услуги сотрудника в 200 евро. Также организация готова оплатить проживание и трансферы между городами.