Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-11-27T16:26+0300
https://ria.ru/20191127/1561672941.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156167/36/1561673643_0:0:2642:1486_1036x0_80_0_0_bb2a0de8ab2830baadb222953c049b35.jpg
РИА Новости

Производство снайперской винтовки Чукавина запустят в 2020 году

16:14 27.11.2019 (обновлено: 16:26 27.11.2019)
1360
© Алексей НикольскСнайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
© Алексей Никольск
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308). Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Снайперская винтовка Чукавина на замену СВД будет запущена в производство в 2020 году, сообщает ресурс "Калашников media".
"На концерне в прошлом году запущен в производство АК-12, в следующем году это будет СВЧ 7,62х54 и пистолет Лебедева", - цитирует "Калашников media" гендиректора концерна Дмитрия Тарасова.
Ранее главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев в интервью РИА Новости сообщил, что снайперская винтовка Чукавина на замену легендарной СВД пойдет в серию в ближайшие два года.
СВЧ - разработка концерна "Калашникова" в области высокоточного стрелкового оружия, выполненная в трех калибрах - 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). Приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия. На винтовке имеется планка Пикатинни для установки любого навесного оборудования. Магазин в СВЧ используется от винтовки СВД, что делает новую разработку отчасти унифицированной с предшественницей.
Прототип мотоцикла Калашникова
23 ноября, 14:05
"Калашников" показал видео с прототипом электромотоцикла
5611011
Обсудить 1
Новое оружие РоссииСВЧ-308(винтовка Чукавина)АК-12Калашников (концерн)Безопасность
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Статуя Фемиды в суде
Суд решил не взыскивать с подмосковного дворника два миллиарда рублей
Солдаты Британской армии
Военный аналитик предсказал Британии поражение в войне с Россией
Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте
Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Сотрудники ФСБ РФ
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
Логотип компании Apple
В Крыму назвали позицию Apple по статусу полуострова прорывом
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Эмблема на форме сотрудника полиции
Мурманские полицейские "раскрыли" преступление, инсценировав рыбалку
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа
Рабочий на газовой станции на Украине
Киев назвал условия для заключения контракта на транзит газа из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Лента новостейМолния