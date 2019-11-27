Производство снайперской винтовки Чукавина запустят в 2020 году

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Снайперская винтовка Чукавина на замену СВД будет запущена в производство в 2020 году, сообщает ресурс "Калашников media".
"На концерне в прошлом году запущен в производство АК-12, в следующем году это будет СВЧ 7,62х54 и пистолет Лебедева", - цитирует "Калашников media" гендиректора концерна Дмитрия Тарасова.
Ранее главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев в интервью РИА Новости сообщил, что снайперская винтовка Чукавина на замену легендарной СВД пойдет в серию в ближайшие два года.
СВЧ - разработка концерна "Калашникова" в области высокоточного стрелкового оружия, выполненная в трех калибрах - 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). Приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия. На винтовке имеется планка Пикатинни для установки любого навесного оборудования. Магазин в СВЧ используется от винтовки СВД, что делает новую разработку отчасти унифицированной с предшественницей.
23 ноября, 14:05"Калашников" показал видео с прототипом электромотоцикла