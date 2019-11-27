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2019-11-27T16:44+0300
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РИА Новости

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

16:13 27.11.2019 (обновлено: 16:44 27.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудники в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Так, на последней неделе 2019-го россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
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26 ноября, 14:33Новый год—2020
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Первый рабочий день в следующем году выпадет на четверг, 9 января, и продлится до пятницы, 10 января.
Ранее в пресс-службе Роструда напомнили, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.
Кроме того, 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому уйти с работы можно будет на час раньше.
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Новый год—2020РоссияОбщество
Популярные комментарии
Богатая страны,позволяющая себе две недели не работать,бухать и спать
27 ноября, 16:53
Arkadiy Fradkin
99131511170
Принципиально неправильно! Не россиян ждут, а РОССИЯНЕ ждут эти короткие недели!
27 ноября, 16:21
Владимир Ф. Быченков
2062643027
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