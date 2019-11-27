Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря , утвержденного правительством.

Так, на последней неделе 2019-го россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.

Первый рабочий день в следующем году выпадет на четверг, 9 января, и продлится до пятницы, 10 января.

Ранее в пресс-службе Роструда напомнили, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.