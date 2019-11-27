В 39 больниц Подмосковья завезли новые стоматологические установки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. 62 стоматологические установки завезли в медицинские учреждения Московской области в ноябре. Оборудование закупили в рамках программы "Здравоохранение Подмосковья". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.
"Новые стоматологические установки поступили в 39 больниц и поликлиник региона, на эти цели было направлено почти 83 миллиона рублей", – отметила и.о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.
Установка необходима для оказания всех видов стоматологической помощи. Она состоит из кресла для пациента, столика врача с инструментами, камерой и монитором.