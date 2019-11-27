11 аварийных домов Ногинска расселят до конца года

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Ногинске расселят 11 аварийных домов. 399 человек получат квартиры в недавно построенном доме. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас квартиры в доме на улице Юбилейной, куда переедут жильцы, передают в собственность администрации. До конца 2019 года должны заключить договоры мены и социального найма.
"Новое жилье получат более 170 семей, проживающих в аварийных домах. Всего будет расселено 171 жилое помещение общей площадью более 5,8 тысячи квадратных метров", – сообщил начальник управления ликвидации аварийного жилья министерства строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин.
Выдача квартир ведется в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Расселить должны дома по адресам: улица Ново-Ногинская, 12, улица 2-я Совхозная, 2, 4, 6, 8, улица Мирная, 1, 1-й Речной проезд, 2, 1-й Декабрьский переулок, 1, 3, 5, 7.