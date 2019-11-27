ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах Донбасса

"ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения и в жилых массивах населенных пунктов", - сказал на брифинге Филипоненко.

По данным разведки ЛНР, бронетехника украинских силовиков расположена в районе подконтрольных Киеву Новотошковского и Попасной, а также на окраине Нижнетеплого.

"С целью сокрытия фактов размещения военной техники от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, мобильной группой 305-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ осуществлялось радиоэлектронное подавление сигнала управления беспилотного летательного аппарата миссии, при ведении мониторинга над подконтрольной ВСУ территории вдоль линии боевого соприкосновения", - добавил Филипоненко.

По его словам, украинские силовики также "провели минирование местности на окраине населенного пункта Попасная". Он уточнил, что такими действиями ВС Украины повергают опасности местное население, проживающего в указанном районе.