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РИА Новости

ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах Донбасса

16:09 27.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении военной техники у линии соприкосновения в Донбассе, в том числе в подконтрольных Киеву населенных пунктах.
"ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения и в жилых массивах населенных пунктов", - сказал на брифинге Филипоненко.
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По данным разведки ЛНР, бронетехника украинских силовиков расположена в районе подконтрольных Киеву Новотошковского и Попасной, а также на окраине Нижнетеплого.
"С целью сокрытия фактов размещения военной техники от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, мобильной группой 305-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ осуществлялось радиоэлектронное подавление сигнала управления беспилотного летательного аппарата миссии, при ведении мониторинга над подконтрольной ВСУ территории вдоль линии боевого соприкосновения", - добавил Филипоненко.
По его словам, украинские силовики также "провели минирование местности на окраине населенного пункта Попасная". Он уточнил, что такими действиями ВС Украины повергают опасности местное население, проживающего в указанном районе.
Офицер пресс-службы оборонного ведомства республики призвал наблюдателей СММ ОБСЕ дать оценку действиям украинских силовиков и принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения.
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