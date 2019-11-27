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Религия и мировоззрение.
2019-11-27T16:09+0300
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РИА Новости

Патриарх Кирилл предложил план развития Ново-Иерусалимского монастыря

16:09 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
ГОРКИ, 27 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением восстановить гидросистему вокруг Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье и использовать природный ландшафт с девятью прудами для развития экотуризма, а также создать паломнический центр на базе двух монастырских гостиниц, которые также подлежат реставрации.
"Отрадно, что вопрос пространственно-территориальной схемы исторической структуры и визуального образа ландшафта вокруг монастыря проработан уже в достаточной мере. Тем не менее, необходимо при восстановлении этих территорий учесть возможность приспособления их, в том числе, в хозяйственные нужды, которые бы позволили решить вопросы самообеспечения обители - например, устроить места для рыбной ловли, аптекарского огорода, место содержания и выпаса скота. Поскольку сейчас есть такая форма туризма как экотуризм, то эти объекты могли бы использоваться и по этому назначению", - заявил патриарх Кирилл на заседании попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению монастыря.
Он отметил, что начиная с 2009 года было восстановлено 29 объектов культурного наследия - начиная от фундаментов и заканчивая реставрацией интерьеров и художественных полотен, создана инженерная инфраструктура, в обители создан музей, посвященный памяти патриарха Никона. Предстоятель РПЦ также предложил в перспективе сосредоточиться на восстановлении конного двора 19 века и гидросистемы с прудами.
По его словам, на базе конного двора впоследствии предлагается учредить центр образования, возможно, православную гимназию при монастыре.
"В связи с этим просил бы дополнительно рассмотреть вопросы передачи в ведение монастыря и выделение средств на реконструкцию здания - это здание бывшего бассейна, испрашиваемого для организации образовательно-просветительской деятельности в гимназии", - добавил патриарх Кирилл, отметив, что сейчас объект "находится в руинированном состоянии".
По его словам, также требуется обследование всех прудов "на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", и эти работы, по мнению предстоятеля РПЦ, можно было бы провести силами министерства обороны.
"Печальный случай с собором Нотр-Дам-де-Пари показал, насколько важно иметь рядом с памятниками водный запас", - отметил он.
Глава РПЦ сообщил, что в настоящее время оформляется право собственности РФ на земельный участок общей площадью 49,4 гектара "для последующей передачи в безвозмездное пользование монастырю". Патриарх также предложил обсудить вопрос воссоздания двух исторических гостиниц и создания паломнического центра.
Новый Иерусалим. АРхивное фото
19 мая 2017, 22:31Новости Подмосковья
Музей "Новый Иерусалим" и Ново-Иерусалимский монастырь объединят в бренд
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Религия и мировоззрение.ТуризмНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосковская областьРоссияРаботы по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря
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