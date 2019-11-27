Патриарх Кирилл предложил план развития Ново-Иерусалимского монастыря

ГОРКИ, 27 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением восстановить гидросистему вокруг Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье и использовать природный ландшафт с девятью прудами для развития экотуризма, а также создать паломнический центр на базе двух монастырских гостиниц, которые также подлежат реставрации.

"Отрадно, что вопрос пространственно-территориальной схемы исторической структуры и визуального образа ландшафта вокруг монастыря проработан уже в достаточной мере. Тем не менее, необходимо при восстановлении этих территорий учесть возможность приспособления их, в том числе, в хозяйственные нужды, которые бы позволили решить вопросы самообеспечения обители - например, устроить места для рыбной ловли, аптекарского огорода, место содержания и выпаса скота. Поскольку сейчас есть такая форма туризма как экотуризм, то эти объекты могли бы использоваться и по этому назначению", - заявил патриарх Кирилл на заседании попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению монастыря.

Он отметил, что начиная с 2009 года было восстановлено 29 объектов культурного наследия - начиная от фундаментов и заканчивая реставрацией интерьеров и художественных полотен, создана инженерная инфраструктура, в обители создан музей, посвященный памяти патриарха Никона. Предстоятель РПЦ также предложил в перспективе сосредоточиться на восстановлении конного двора 19 века и гидросистемы с прудами.

По его словам, на базе конного двора впоследствии предлагается учредить центр образования, возможно, православную гимназию при монастыре.

"В связи с этим просил бы дополнительно рассмотреть вопросы передачи в ведение монастыря и выделение средств на реконструкцию здания - это здание бывшего бассейна, испрашиваемого для организации образовательно-просветительской деятельности в гимназии", - добавил патриарх Кирилл, отметив, что сейчас объект "находится в руинированном состоянии".

По его словам, также требуется обследование всех прудов "на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", и эти работы, по мнению предстоятеля РПЦ, можно было бы провести силами министерства обороны.

"Печальный случай с собором Нотр-Дам-де-Пари показал, насколько важно иметь рядом с памятниками водный запас", - отметил он.