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РИА Новости

Иркутский суд вынес приговор водителю, наехавшему на полицейских

16:07 27.11.2019 (обновлено: 16:08 27.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Иркутской области приговорил местного жителя, который на своем автомобиле наехал на девятерых полицейских на мосту, к четырем годам лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.
Ночью 29 июля 2018 года несколько экипажей ДПС преследовали на дорогах Иркутска нарушителя дорожного движения. После того, как автомобиль был заблокирован сотрудниками полиции и начался процесс фиксации правонарушения, в группу полицейских врезался автомобиль Ford, водитель которого был пьян. В результате наезда пострадали 10 человек, в том числе девять полицейских. Пятеро пострадавших были госпитализированы. Следователям СК на допросе мужчина пояснил, что пытался оказать помощь в задержании правонарушителя, за которым сотрудники ГИБДД устроили погоню, однако не справился с управлением и врезался в стоящие патрульные автомобили, сбив при этом находившихся рядом людей.
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"Приговором суда Пархамович признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Его осудили по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
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ГИБДД МВД РФСледственный комитет РФИркутская областьРоссияПроисшествия
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