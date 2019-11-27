Иркутский суд вынес приговор водителю, наехавшему на полицейских

В Уфе 11 человек обратились за медпомощью после наезда автобуса на дом

В Уфе 11 человек обратились за медпомощью после наезда автобуса на дом

"Приговором суда Пархамович признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.