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РИА Новости

Обустройство трассы М-11 может занять менее двух лет, заявил Иванов

16:02 27.11.2019 (обновлено: 16:10 27.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу "О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург
© РИА Новости / Михаил Климентьев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Оборудование платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург всей необходимой инфраструктурой завершится меньше чем за два года, уверен спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вдоль трассы появятся объекты сервиса, оборудованные по минимальному, среднему и максимальному стандартам.
"У нас есть опыт обустройства дороги: когда мы построили трассу Чита - Хабаровск, вокруг не было ничего, кроме тайги, медведи ходили. Не было ни связи, ни медицинских учреждений, ни пунктов ГАИ - за два года мы это все оборудовали. Мне кажется, что М-11 мы можем оборудовать гораздо быстрее, чем за два года", - сказал журналистам Иванов.
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"Сегодня трасса действительно оборудуется объектами сервиса", - отметил Дитрих. Он рассказал, что во вторник сам осмотрел несколько уже открытых заправок. По его словам, "сегодня крупные нефтяные компании эти заправки устанавливают".
Глава ведомства уточнил, что разработан стандарт объектов сервиса. Так, в минимальной конфигурации это будет только автозаправочная станция, в средней - заправочная станция, магазин и некоторые сервисные услуги. Максимальная же конфигурация подразумевает открытие небольшой гостиницы, наличие душевых кабин, прачечной, автомойки. "Такого же рода объекты мы сразу проектируем на новой трассе, которая свяжет Москву с Казанью", - заверил Дитрих.
По его мнению, для комфортного и безопасного проезда по М-11 достаточно ее ширины и освещения. При этом он сослался на экспертные заключения. "Есть такое понятие - освещенность. В тех условиях, когда фар автомобиля достаточно, чтобы можно было комфортно увидеть разметку, дорожные знаки, можно обойтись и без освещения. Как правило, освещаются те участки, где меняется режим движения или участки, где меняется профиль, где водителю нужно видеть дорогу далеко", - пояснил Дитрих. Он отметил, что трасса Москва - Санкт-Петербург "практически вся освещена".
На совещании о влиянии дороги М-11 на социально-экономическое развитие регионов России президент РФ Владимир Путин потребовал обустроить трассу М-11 пунктами отдыха, питания и АЗС, чтобы "все работало по-современному".
Открытие новой дороги Иванов назвал "очень большим событием не только для северо-запада России, но и для всей страны". "Впервые современной, качественной, отличной дорогой соединены две столицы", - сказал он. По его словам, "сочетание нового качества дороги и действие системы "Эра ГЛОНАСС" позволило сократить аварийность и тем более смертность на этой дороге".
"Все знают, что у России две исторические беды, вот одну из этих двух бед на примере строительства трассы М-11 мы научились преодолевать", - уверен спецпредставитель президента.
"Сегодня трасса М-11 "Нева" функционирует на всем своем протяжении и предоставляет пользователям новое качество жизни", - сказал Дитрих. По его оценке, открытая магистраль "комфортна и удобна". Он поделился собственным опытом: "Вчера я сам за рулем проехал от Москвы до Санкт-Петербурга, могу сказать, что это очень удобно, комфортно, не испытываешь никакой усталости".
Министр считает, что особенно важна доступность проезда. Для примера он привел проезд с использованием транспондера, когда цена проезда между двумя столицами составит менее полутора тысяч рублей для легкового автомобиля.
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Сергей Иванов (политик)Трасса М-11 (Нева)МоскваХабаровскЧитаОбщество
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