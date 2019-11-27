Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T15:57+0300
https://ria.ru/20191127/1561670622.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156167/03/1561670360_0:327:2772:1886_1036x0_80_0_0_8a0ab2fa4b747b267e5596c14f989d3e.jpg
РИА Новости

В Минобороны Германии извинились за публикацию фото формы вермахта

15:57 27.11.2019
4693
CC BY-SA 3.0 / Jörg Zägel / Здание министерства обороны Германии
Здание министерства обороны Германии
CC BY-SA 3.0 / Jörg Zägel /
Здание министерства обороны Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. В минобороны ФРГ извинились за публикацию в Instagram фотографии военной формы вермахта, заявил на брифинге официальный представитель ведомства Кристиан Тильс.
"Это было очевидной и радикальной ошибкой", - сказал Тильс, добавив, что публикация фотографии могла "вызвать нежелательное впечатление".
Юлия Величко
21 октября, 21:18
Зампред мурманской ОП извинилась за шутку с банками икры
По словам представителя ведомства, речь шла о фотографии военной формы из художественного фильма "Операция "Валькирия", главную роль в котором сыграл американский актер Том Круз. Герой Круза - высокопоставленный офицер вермахта. Фотография его серой формы с нацистской атрибутикой была опубликована в Instagram минобороны ФРГ в качестве иллюстрации к выставке военно-исторического музея в Дрездене, посвященной влиянию военной формы на моду. Спустя несколько часов после многочисленных замечаний пользователей фотография была снята с публикации, редакторская группа принесла извинения.
По словам Тильса, фотографию опубликовали "по ошибке" - снимок случайно оказался в редакторской папке, в которой хранились "многочисленные фотографии, сделанные в Дрездене".
Присутствовавший на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что "подобная публикация допущена в результате неприемлемой ошибки".
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
17 сентября, 12:50
Ульяновская чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне
4921217
Обсудить 1
Минобороны ГерманииШтеффен ЗайбертТом КрузГерманияВ мире
Рекомендуем
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
Вид на Варшаву
Польский депутат призвал перестать злить россиян
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров: борьба с терроризмом в мессенджерах не исключает приватности
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон, позволяющий признавать физлица иноагентами
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Логотип телеканала RT
Конгрессмены обсудили RT на слушаниях по импичменту Трампа
Андрей Келин
Посол: Россия не вмешивается в политпроцесс в Британии
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Торговый порт Бердянска
В России ответили на призыв четырех стран к Москве по Азовскому морю
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с консервными банками
Андрей Келин
Посольство защитит российских журналистов в Британии
Логотип WADA
Россия была права. Чему учит призыв WADA наказать наш спорт
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли людей, чью смерть сочли подозрительной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Лента новостейМолния