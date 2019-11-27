В Минобороны Германии извинились за публикацию фото формы вермахта

БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. В минобороны ФРГ извинились за публикацию в Instagram фотографии военной формы вермахта, заявил на брифинге официальный представитель ведомства Кристиан Тильс.
"Это было очевидной и радикальной ошибкой", - сказал Тильс, добавив, что публикация фотографии могла "вызвать нежелательное впечатление".
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По словам представителя ведомства, речь шла о фотографии военной формы из художественного фильма "Операция "Валькирия", главную роль в котором сыграл американский актер Том Круз. Герой Круза - высокопоставленный офицер вермахта. Фотография его серой формы с нацистской атрибутикой была опубликована в Instagram минобороны ФРГ в качестве иллюстрации к выставке военно-исторического музея в Дрездене, посвященной влиянию военной формы на моду. Спустя несколько часов после многочисленных замечаний пользователей фотография была снята с публикации, редакторская группа принесла извинения.
По словам Тильса, фотографию опубликовали "по ошибке" - снимок случайно оказался в редакторской папке, в которой хранились "многочисленные фотографии, сделанные в Дрездене".
Присутствовавший на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что "подобная публикация допущена в результате неприемлемой ошибки".
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