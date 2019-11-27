В День Неизвестного солдата начнется Всероссийский форум патриотов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. 3 декабря в Москве состоится торжественное открытие Всероссийского патриотического форума. Как сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра", более 700 участников из 85 регионов представят проекты Года памяти и славы в России, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Форум станет уникальной образовательной площадкой – подготовлена специальная программа. Участники смогут посетить семинары по изучению особенностей взаимодействия с представителями разных поколений, мастер-классы по реализации успешных кейсов в области патриотического воспитания, тренд-сессии по работе в современной информационной сфере, а также "менторские гостиные", где смогут получить персональные консультации федеральных экспертов.

Кроме того, участники посетят закрытый показ фильма "Красный призрак" Андрея Богатырева, а также поучаствуют в открытии масштабной мультимедийной экспозиции "Лица Победы" и побывают на выставке "Память поколений".

По итогам форума будет сформирована команда, которая поможет провести мероприятия программы Года памяти и славы в регионах. Кроме того, состоится награждение победителей грантового конкурса молодежных проектов, направленных на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Старт форума приурочен к Дню Неизвестного Солдата. Перед торжественным открытием участники возложат цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.