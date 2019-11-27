В Тегеране заработал мобильный интернет

ТЕГЕРАН, 27 ноя – РИА Новости. Мобильный интернет заработал в столице Ирана спустя более недели ограничения доступа в сеть, передает корреспондент РИА Новости.

Ограниченный с 16 ноября по всей стране мобильный интернет заработал в многомиллионной иранской столице в среду в районе 16.00. Эту информацию РИА Новости подтвердили еще несколько человек.

Решение об отключении широкого доступа в сеть было принято властями Ирана на следующий день после того, как 15 ноября по стране прокатилась волна протестов, перераставших в том числе в беспорядки с погромами, порчей имущества, поджогами бензоколонок и использованием оружия. Сообщалось о пострадавших со стороны сил правопорядка и участников беспорядков, при этом иранские власти не комментировали значительные числа пострадавших, появившиеся в западных СМИ.

После ограничения мобильного интернета в Иране были доступны в основном местные сайты.

Агентство IRNA, в свою очередь, сообщает, что мобильный интернет вновь заработал в целом ряде городов, в числе которых - Тегеран, Бушер, Кум и Казваин, а также ряде провинций.

Власти заявляли, что интернет будет восстанавливаться по мере воцарения спокойствия в стране - разморозка в других частях страны, если верить сообщениям иранских СМИ, началась в четверг - на следующий день после того, как впервые после беспорядков президент Ирана Хасан Роухани заявил о "победе" и еще одном пройденном "испытании".