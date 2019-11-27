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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-27T15:29+0300
https://ria.ru/20191127/1561668335.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/88/1549898852_0:571:2048:1723_1036x0_80_0_0_004f665a6d1c28e3ff9b8d09c8f9e11f.jpg
РИА Новости

МИД заявил о провале "блицкрига" США против правительства Мадуро

15:29 27.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Блицкриг США против правительства Николаса Мадуро в Венесуэле не удался, заявил в среду глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
"Не удалась политика санкционного удушения, не удался блицкриг против правительства Мадуро в Венесуэле", - сказал Щетинин, выступая в дискуссионном клубе "Валдай".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент США Дональд Трамп
26 сентября, 02:50Попытка госпереворота в Венесуэле
Трамп заявил, что у США в Венесуэле "все под контролем"
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроМИД РФВалдай (клуб)ВенесуэлаСШАВ мире
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