МИД заявил о провале "блицкрига" США против правительства Мадуро

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Блицкриг США против правительства Николаса Мадуро в Венесуэле не удался, заявил в среду глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
"Не удалась политика санкционного удушения, не удался блицкриг против правительства Мадуро в Венесуэле", - сказал Щетинин, выступая в дискуссионном клубе "Валдай".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.