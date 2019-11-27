Руденя: трасса М-11 очень значима для Верхневолжья

Первый участок М-11 в Тверской области был открыт в ноябре 2014 года – объезд Вышнего Волочка. Это позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10. В 2017 году ввели в эксплуатацию этап от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка, в 2018 – в обход города Бологое. В июле 2019 года запущено движение по участку М-11 протяженностью 53 километра от Клина до Твери, проходящего по Московской и Тверской областям. Этот отрезок является продолжением участка от 15 до 97 километра и соединяется с федеральной трассой М-10 на 143 километре. В итоге для сквозного проезда открыт весь путь от Московской кольцевой автодороги до Твери. 135 км скоростной дороги можно преодолеть чуть более чем за час.