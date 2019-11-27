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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
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РИА Новости

Руденя: трасса М-11 очень значима для Верхневолжья

15:33 27.11.2019 (обновлено: 15:46 27.11.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 27 ноя – РИА Новости. Наличие современной автомобильной трассы имеет для Тверской области очень большое значение, заявил губернатор области Игорь Руденя.
В среду в Ленинградской области состоялось открытие автодороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург", значительный участок которой – около 300 километров – проходит по территории Тверской области. Трасса М-11 проходит по территории шести субъектов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги – 669 километров, объем вложений в ее строительство – 550 миллиардов рублей.
Первый участок М-11 в Тверской области был открыт в ноябре 2014 года – объезд Вышнего Волочка. Это позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10. В 2017 году ввели в эксплуатацию этап от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка, в 2018 – в обход города Бологое. В июле 2019 года запущено движение по участку М-11 протяженностью 53 километра от Клина до Твери, проходящего по Московской и Тверской областям. Этот отрезок является продолжением участка от 15 до 97 километра и соединяется с федеральной трассой М-10 на 143 километре. В итоге для сквозного проезда открыт весь путь от Московской кольцевой автодороги до Твери. 135 км скоростной дороги можно преодолеть чуть более чем за час.
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"Тверская область находится между двух столиц, и наличие современной автомобильной трассы имеет для нас очень большое значение. До этого, когда транспортные потоки перемещались по трассе М-10 еще до реконструкции, собирались большие пробки в Вышнем Волочке. Сегодня движение осуществляется без пробок, в достаточно высоком скоростном режиме", – отметил глава региона.
По сообщению пресс-службы правительства Тверской области, в Верхневолжье запланировано строительство северного обхода Твери. Также планируется сформировать развязку в районе Вышнего Волочка и создать региональную хорду между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом, транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя будет обеспечен более коротким и качественным маршрутом.
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Тверская областьТрасса М-11 (Нева)Игорь Руденя
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