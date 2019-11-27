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РИА Новости

В Уфе выясняют причины появления окровавленной "Оки" в одном из дворов

15:17 27.11.2019 (обновлено: 21:06 27.11.2019)
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© Фото : страница группы БашДТП | Уфа и Башкортостан во "ВКонтакте"Автомобиль марки "Ока" во дворе по улице Зенцова в Уфе
Автомобиль марки Ока во дворе по улице Зенцова в Уфе
© Фото : страница группы БашДТП | Уфа и Башкортостан во "ВКонтакте"
Автомобиль марки "Ока" во дворе по улице Зенцова в Уфе
УФА, 27 ноя — РИА Новости. Полиция Уфы начала проверку после сообщений о том, что во дворе одного из домов стоит автомобиль с разбитыми окнами и пятнами крови.
"В полицию поступило несколько сообщений от граждан, что во дворе по улице Зенцова обнаружили припаркованный автомобиль марки "Ока" с разбитыми стеклами и пятнами бурого цвета. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими установлен хозяин автомобиля", — сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
В ведомстве добавили, что проводится проверка.
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