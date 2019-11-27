В Уфе выясняют причины появления окровавленной "Оки" в одном из дворов

УФА, 27 ноя — РИА Новости. Полиция Уфы начала проверку после сообщений о том, что во дворе одного из домов стоит автомобиль с разбитыми окнами и пятнами крови.
"В полицию поступило несколько сообщений от граждан, что во дворе по улице Зенцова обнаружили припаркованный автомобиль марки "Ока" с разбитыми стеклами и пятнами бурого цвета. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими установлен хозяин автомобиля", — сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
В ведомстве добавили, что проводится проверка.