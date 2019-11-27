Титов заявил, что в "лондонский список" вошли более 50 бизнесменов

"Список растет, поступают новые заявления. Сейчас в нем более 50 имен", - сказал бизнес-омбудсмен в кулуарах Российско-британского бизнес-форма в Лондоне в среду.

"Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов признает, что возвращение большинства фигурантов осложнено.