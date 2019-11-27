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РИА Новости

Титов заявил, что в "лондонский список" вошли более 50 бизнесменов

15:16 27.11.2019 (обновлено: 15:17 27.11.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. "Лондонский список" российских бизнесменов, желающих добиться пересмотра уголовных дел в РФ, пополняется новыми именами, в настоящее время количество участников превышает 50 человек, сообщил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Список растет, поступают новые заявления. Сейчас в нем более 50 имен", - сказал бизнес-омбудсмен в кулуарах Российско-британского бизнес-форма в Лондоне в среду.
Титов не стал раскрывать информацию по новым фамилиям, сославшись на конфиденциальность.
"Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов признает, что возвращение большинства фигурантов осложнено.
Борис Титов
30 мая, 10:35Петербургский международный экономический форум
Титов рассказал, может ли у него появиться "китайский список" бизнесменов
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Борис ТитовЛондонРоссияЭкономика
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