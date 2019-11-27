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РИА Новости

Путин обсудит союзническое взаимодействие с коллегами по ОДКБ

15:15 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 28 ноября в Бишкеке обсудит с коллегами по ОДКБ союзническое взаимодействие в рамках организации, сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках Организации, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. В ходе заседания Владимир Путин обозначит приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
4 ноября, 18:52
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Ранее сообщалось, что Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября в Бишкеке, где будет обсуждаться международная и региональная безопасность в зоне ответственности организации.
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ОДКБВладимир ПутинБишкекБезопасность
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