Путин обсудит союзническое взаимодействие с коллегами по ОДКБ

"Планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках Организации, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. В ходе заседания Владимир Путин обозначит приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году", - говорится в сообщении.