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РИА Новости

"Фальшивая сотня". В списке "героев Майдана" десятки случайных людей

15:56 27.11.2019 (обновлено: 17:45 27.11.2019)
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyПамятные мероприятия возле мемориала "Героев Небесной сотни" в Киеве
Памятные мероприятия возле мемориала Героев Небесной сотни в Киеве
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обнаружила, что смерть десятков "героев Небесной сотни" не связана со стрельбой на Майдане в феврале 2014-го. Получившие посмертно "золотые звезды" кончали жизнь самоубийством, гибли в драках, умирали от неправильной медицинской помощи и при невыясненных обстоятельствах. О том, какие еще тайны "революции гидности" никак не раскроет следствие, — в материале РИА Новости.

Что нашла Лукаш

Лукаш опубликовала результаты своего расследования на сайте издания "Страна.ua". Список "Небесной сотни" она разделила на три группы.
Первая — это те, кто были на Майдане, но скончались не от огнестрельных ранений. Например, Ольга Бура. Она не умела читать, так как была умственно отсталой. Работала на Майдане на кухне. Бура лечила гнойное заражение пальца, умерла после укола лидокаина, который ей сделал "майдановский" медик. У активистки, как выяснилось, была аллергия на этот препарат.
Участвовавшего в массовых протестах Сергея Дидыча убил другой майдановец — Леонид Бибик. Он задавил соратника грузовиком, но не понес за это уголовной ответственности. Его амнистировали по закону, запрещающему преследование участников Майдана.
Яков Зайко умер от сердечного приступа в метро. Антонина Дворянец и Зураб Хурция попали в давку в районе метро "Крещатик". Причина их смерти — сердечная недостаточность. Официальная версия гибели Сергея Синенко и Виктора Хомяка — самоубийство. По поводу последнего достоверно не известно, был ли он вообще на Майдане. Не подтверждено и участие в протестах Сергея Цепуна — его нашли на окраине Киева со следами избиения и черепно-мозговой травмой, не совместимой с жизнью. Такая же травма была и у Сергея Подрыгуна.
Майдановец Тарас Слободян жил на свалке, совершил несколько попыток самоубийства. По одной версии, его тело обнаружили в Сумской области со следами пыток и без кисти руки. По другой — Слободян погиб от некоего взрыва. Дата смерти не установлена. Вячеслава Ворону убили в пьяном конфликте в интернет-кафе на проспекте Маяковского.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на улице Институтской в Киеве
Сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на улице Институской в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на улице Институтской в Киеве
Иван Городнюк умер от бронхопневмонии после того, как его облили водой из водомета на Майдане. По другой версии — отморозил ноги, не оказали нужную медпомощь. Александр Бадера занимался самолечением, умер от сердечной недостаточности, признаков переохлаждения не выявлено. И так далее — всего 24 человека.
Не имеет отношения к событиям февраля 2014-го и гибель Дмитрия Чернявского, Владимира Рыбака, Юрия Поправки, Василия Сергиенко, чья жизнь закончилась в Черкасской и Донецкой областях. Это вторая группа. Еще восемь человек в третьей группе. Они скончались от травм, полученных в ходе протеста. Обстоятельства не всегда ясны.
Лукаш напомнила о вопросе, который задавали юристы в связи с преследованием милиционеров, обеспечивавших порядок на Майдане. "Как можно было расследовать уголовные дела убитых участников протеста в отрыве от аналогичных убийств сотрудников правоохранительных органов, если они совершались в один период, в одном и том же месте и аналогичным способом — огнестрельными ранениями?" — указала она.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции
Далее бывший министр юстиции перечислила вопросы, на которые следствие не дало внятных ответов. Так, среди протестовавших впоследствии были убитые и раненные пулями калибра 7,62х51. Спецподразделение "Беркут", сотрудников которого судят в Киеве по делу Майдана, не располагало оружием такого калибра.
Погибали и от пуль калибра 9х18 и 7,64х54 — такого оружия тоже не было у "Беркута". Еще на Майдане стреляли дробью и картечью, из каких стволов — неизвестно.
Не все ясно даже с гибелью "каноничного" майдановца — Сергея Нигояна. Его убили 22 января 2014-го на улице Грушевского. МВД тогда сообщало: активиста застрелили из охотничьего ружья, картечью — предположительно, чтобы спровоцировать конфликт между органами правопорядка и митингующими. После победы Майдана об этой версии уже не вспоминали.

"Польза" следствия

В октябре уволили главного следователя по делу Майдана Сергея Горбатюка. Он занимал пост начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины пять лет. За это время вроде бы можно было во всем разобраться.
Но ничего существенного Горбатюк так и не сообщил. На это обращали внимание и международные организации.
В 2015-м специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросам внесудебных казней Кристоф Хайнс ознакомился с ходом расследования и отметил, что большая часть доказательств уничтожена.
© AP Photo / Sergei ChuzavkovАндрей Парубий во время протестов в Киеве. 2014 год
Андрей Парубий во время протестов в Киеве. 2014 год
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Андрей Парубий во время протестов в Киеве. 2014 год
В 2016-м исполнительный директор Amnesty International по Украине Татьяна Мазур констатировала, что прогресс в расследовании дел Майдана незначителен. Все эти годы Горбатюк повторял, что новые показания позволят точно идентифицировать виновных в гибели людей. Но раз за разом сам же признавался в неспособности установить, кто стрелял.
Адвокат бойцов спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский отмечает, что определенная "польза" от активности Горбатюка все-таки была. "Прокуратура назначила (баллистические. — Прим. ред.) экспертизы, и результаты абсолютного большинства из них были в пользу моих подзащитных", — говорит юрист.
Но главной задачей Горбатюка, по словам Горошинского, было "создание алиби лидеров Майдана — Андрея Парубия и Сергея Пашинского". "Это делалось с целью сформировать медийную картинку. Виновные были назначены, за уже почти шесть лет не появилось ни одного доказательства их вины. Не подтвердились факты применения ими оружия. Более того, было установлено: и 18-го, и 19-го, и 20 февраля все сотрудники милиции, которые находились на передовой, были без оружия. Двадцатого февраля утром их начали расстреливать, с 5:30 до девяти утра было расстреляно 39 милиционеров. Фактически утром 20 числа было произведено вооруженное нападение на сотрудников милиции", — подчеркивает Горошинский.
"Среди тех, кто погиб на улице Институтской в феврале, случайных людей не было, — указывает украинский журналист, бывший участник Майдана Александр Мединский. — Там уже оставались те, кто пришел сознательно. Но в том, что в участники "революции гидности" записывали многочисленных "мимопроходилов", я не сомневаюсь. Таких — приехал на один день, ушел, уехал и где-то погиб, а потом, как выяснилось, "попал в революцию", оказался активистом — было немало. "Небесную сотню" могли укомплектовать таким же образом — вписать туда побольше погибших, для числа".
Бывший активист Майдана Алексей (имя изменено по его просьбе) объясняет, что установить обстоятельства гибели всех майдановцев было очень сложно. "Майдан не был цельным, люди знали своих в лицо только в пределах своей сотни обычно. А так в палатки Майдана приходили даже активисты "Антимайдана" — поесть и переночевать, всех в лицо помнить нельзя было. А когда начался хаос и стрельба, то и подавно, кто там за кем следил? Люди разбегались кто куда. Да и счеты сводили за пределами Майдана. Если кто-то выходил из лагеря Майдана или "Антимайдана", его вполне могли отловить и избить. Или даже убить. Обе стороны лютовали. Так что насколько та сотня настоящая, а насколько фальшивая — сложно сказать. Пока можно сказать одно: на Майдане убивали", — говорит собеседник РИА Новости.
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БеркутЕлена ЛукашКиевУкраина
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