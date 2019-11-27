Горнолыжный сезон стартует на Камчатке 30 ноября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. Популярная у российских горнолыжников база "Морозная" в Камчатском крае официально откроет новый зимний сезон в ближайшую субботу, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.

По его словам, на склонах горы Морозная уже тренируются воспитанники спортивных школ. а 30 ноября начнутся массовые катания. Гости смогут воспользоваться самой большой трассой, протяженность которой составляет две тысячи пятьдесят метров, кресельной канатной дорогой и бугельным подъемником.

"Верхняя часть склона уже полностью готова и укатана, снега там выпало достаточное количество. Нижнюю часть горы еще продолжают дорабатывать системой искусственного оснежения, чтобы убрать оставшиеся кочки и ямы. Эта система великолепно зарекомендовала себя в прошлом сезоне, очень достойно прошли чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту", - сказал министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

По информации пресс-службы правительства, в новом сезоне на горнолыжной базе появятся два вида абонементов: четырехчасовой за 1200 рублей и дневной за две тысячи, с неограниченным количеством спусков. Также будет возможность покупки одноразового спуска.