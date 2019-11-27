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РИА Новости

Горнолыжный сезон стартует на Камчатке 30 ноября

15:11 27.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяГорнолыжная база "Морозная" в Камчатском крае
Горнолыжная база Морозная в Камчатском крае
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. Популярная у российских горнолыжников база "Морозная" в Камчатском крае официально откроет новый зимний сезон в ближайшую субботу, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
По его словам, на склонах горы Морозная уже тренируются воспитанники спортивных школ. а 30 ноября начнутся массовые катания. Гости смогут воспользоваться самой большой трассой, протяженность которой составляет две тысячи пятьдесят метров, кресельной канатной дорогой и бугельным подъемником.
"Верхняя часть склона уже полностью готова и укатана, снега там выпало достаточное количество. Нижнюю часть горы еще продолжают дорабатывать системой искусственного оснежения, чтобы убрать оставшиеся кочки и ямы. Эта система великолепно зарекомендовала себя в прошлом сезоне, очень достойно прошли чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту", - сказал министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.
По информации пресс-службы правительства, в новом сезоне на горнолыжной базе появятся два вида абонементов: четырехчасовой за 1200 рублей и дневной за две тысячи, с неограниченным количеством спусков. Также будет возможность покупки одноразового спуска.
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База "Морозная" является одним из основных горнолыжных центров Камчатки. Она расположена в семи километрах от города Елизово. Для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха на горнолыжной базе имеются пять трасс различной степени сложности, оснащенные четырьмя подъемниками.
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