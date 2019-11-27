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РИА Новости

В Шереметьево вынужденно сел бизнес-джет из-за проблем с шасси

15:07 27.11.2019 (обновлено: 15:15 27.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бизнес-джет Gulfstream, на борту которого находились три человека, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технических проблем с шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 13.39 в "Шереметьево" приземлился самолет Gulfstream-5, у которого после вылета не убрались стойки шасси", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находились три человека. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Обстоятельства инцидента выясняются.
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Шереметьево (аэропорт)Происшествия
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