В Шереметьево вынужденно сел бизнес-джет из-за проблем с шасси

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бизнес-джет Gulfstream, на борту которого находились три человека, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технических проблем с шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 13.39 в "Шереметьево" приземлился самолет Gulfstream-5, у которого после вылета не убрались стойки шасси", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находились три человека. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Обстоятельства инцидента выясняются.