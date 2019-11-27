На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и "Газель"

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
По данным пресс-службы, ДТП произошло в 15.47 (13.47 мск) на автодороге М-5 "Урал" на 1646-м километре.
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"Произошло попутное столкновение двух фур с последующим столкновением со встречными грузовым автомобилем и автомобилем "Газель". В ДТП погиб 1 человек, ранено 2 человека. Движение реверсивное", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы у фуры на затяжном спуске к реке Юрюзань.
В пресс-службе ГУМВД России по региону добавили, что информация об аварии выясняется.