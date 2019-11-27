Врач рассказала, кому вредно пить чай

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила в беседе с " Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила в беседе с " Аргументами и фактами ", что чай является тонизирующим напитком, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье.

По ее словам, употребление этого напитка стоит ограничить тем, кто страдает язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также людям с повышенной кислотностью желудка. Она объяснила это тем, что иногда чай вызывает изжогу и раздражает слизистые пищеварительного тракта.

Кроме того, содержащийся в нем кофеин может спровоцировать головную боль и расстройство нервной системы.

Крепкий чай может вызвать учащенное сердцебиение и сильное выделение желудочного сока. Поэтому напиток не стоит употреблять тем, кто страдает гипертонической болезнью и атеросклерозом.

Из-за частого употребления зеленого чая в почках могут образовываться камни, так как он содержит большое количество оксалатов — солей щавелевой кислоты.

Крепкий черный чай не стоит пить людям, которые страдают бессонницей: содержащийся в нем танин усиливает мозговую деятельность и способствует активизации кровообращения.

"Если вы выпиваете черный или зеленый чай и понимаете, что после выпитого напитка вам спится хуже, то нужно в дальнейшем ограничить себя в этом", — пояснила врач.

Такие добавки, как лимон и имбирь, сделают напиток вкуснее, однако они могут повредить людям с болезнями желудочно-кишечного тракта. Врач также призвала отказаться от лимона при стоматите — кислота вызовет сильное раздражение слизистой.

Макиша посоветовала не употреблять чай с молоком людям, имеющим проблемы с желудком и кишечником. Эксперт объяснила это тем, что молоко нейтрализует антиоксиданты и вызывает брожение, газообразование и дискомфорт.