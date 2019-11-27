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РИА Новости

Врач рассказала, кому вредно пить чай

15:10 27.11.2019 (обновлено: 16:52 27.11.2019)
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© Fotolia / olyina Имбирный чай
Имбирный чай
© Fotolia / olyina
Имбирный чай. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила в беседе с "Аргументами и фактами", что чай является тонизирующим напитком, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье.
По ее словам, употребление этого напитка стоит ограничить тем, кто страдает язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также людям с повышенной кислотностью желудка. Она объяснила это тем, что иногда чай вызывает изжогу и раздражает слизистые пищеварительного тракта.
Кроме того, содержащийся в нем кофеин может спровоцировать головную боль и расстройство нервной системы.
Крепкий чай может вызвать учащенное сердцебиение и сильное выделение желудочного сока. Поэтому напиток не стоит употреблять тем, кто страдает гипертонической болезнью и атеросклерозом.
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Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Из-за частого употребления зеленого чая в почках могут образовываться камни, так как он содержит большое количество оксалатов — солей щавелевой кислоты.
Крепкий черный чай не стоит пить людям, которые страдают бессонницей: содержащийся в нем танин усиливает мозговую деятельность и способствует активизации кровообращения.
"Если вы выпиваете черный или зеленый чай и понимаете, что после выпитого напитка вам спится хуже, то нужно в дальнейшем ограничить себя в этом", — пояснила врач.
Такие добавки, как лимон и имбирь, сделают напиток вкуснее, однако они могут повредить людям с болезнями желудочно-кишечного тракта. Врач также призвала отказаться от лимона при стоматите — кислота вызовет сильное раздражение слизистой.
Макиша посоветовала не употреблять чай с молоком людям, имеющим проблемы с желудком и кишечником. Эксперт объяснила это тем, что молоко нейтрализует антиоксиданты и вызывает брожение, газообразование и дискомфорт.
Травяные чаи могут быть опасны для аллергиков, а также для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы или сразу после применения лекарств, стабилизирующих давление. Также врач призвала воздержаться от трав тех, кто страдает аллергическим бронхитом, ринитом и бронхиальной астмой.
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80161819965
Обсудить 6
Черный чайМарина МакишаЗеленый чайРоссияОбщество
Популярные комментарии
Написали бы проще - чай, молоко опасны для здоровья. Пейте чачу.
27 ноября, 16:02
vvab6
2370004
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