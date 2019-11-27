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РИА Новости

Представитель Дерипаски опроверг сообщение о лишении гражданства Кипра

14:58 27.11.2019 (обновлено: 16:05 27.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Олег Дерипаска
 Олег Дерипаска
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель бизнесмена.
"Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Он (Дерипаска - ред.) не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства", - сказал его представитель.
"Но тот факт, что Кипр, очевидно, подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества", - добавил собеседник агентства.
Кипрская газета Politis в среду опубликовала имена россиян, которых могут лишить кипрских паспортов. По данным газеты, список людей, в отношении которых начато расследование законности получения гражданства, включает имена десяти россиян. В него входят Владимир Столяренко, его жена и дочь; Александр Бондаренко, его жена и двое его сыновей; Олег Дерипаска, его сын и дочь.
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Олег ДерипаскаКипрВ мире
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