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РИА Новости

В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

14:58 27.11.2019 (обновлено: 14:59 27.11.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛеонид Кучма
Леонид Кучма
© Sputnik / Виктор Толочко
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Леонид Кучма. Архивное фото
КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в среду в Минске, заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала Олифер на странице в Facebook.
Леонид Пасечник
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
011103
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Дарья ОлиферДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаМинскВ мире
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