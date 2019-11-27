В Иркутской области возросло число пострадавших в ДТП с автобусом

ИРКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом, перевозившим воспитанников кадетского корпуса в Иркутской области, возросло до 12: к медикам обратился еще один кадет, сообщает ГУМВД региона.

Ранее сообщалось, что вблизи поселка Тельма Иркутской области столкнулись автомобиль Тoyota Premiо и специализированный пассажирский автобус, перевозивший воспитанников Усольского кадетского корпуса. В результате столкновения в медучреждение были доставлены девять детей и один воспитатель. Кроме этого медпомощь понадобилась 30-летнему водителю седана.