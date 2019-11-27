Стало известно о состоянии кадетов, попавших в ДТП в Приангарье

ИРКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Пострадавшие в аварии воспитанники Усольского гвардейского кадетского корпуса находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Ранее сообщалось, что вблизи поселка Тельма Иркутской области столкнулись автомобиль Тoyota Premiо и автобус, перевозивший воспитанников Усольского кадетского корпуса. В больницу были доставлены девять детей и воспитатель, медпомощь понадобилась также 30-летнему водителю седана. Через некоторое время после аварии к врачам обратился еще один кадет.
"Пострадавшие доставлены в приемное отделение Усольской городской больницы. Воспитанники Усольского гвардейского кадетского корпуса находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что состояние водителя легкового автомобиля оценивается как средней степени тяжести.
Всего в автобусе находилось 17 воспитанников кадетского корпуса и два воспитателя. Они возвращались с экскурсии в Ангарске.