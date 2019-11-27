Стало известно о состоянии кадетов, попавших в ДТП в Приангарье

Ранее сообщалось, что вблизи поселка Тельма Иркутской области столкнулись автомобиль Тoyota Premiо и автобус, перевозивший воспитанников Усольского кадетского корпуса. В больницу были доставлены девять детей и воспитатель, медпомощь понадобилась также 30-летнему водителю седана. Через некоторое время после аварии к врачам обратился еще один кадет.