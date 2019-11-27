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РИА Новости

Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС

14:54 27.11.2019 (обновлено: 16:07 27.11.2019)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
По его словам, все вещи и приборы ломаются, но это происходит нечасто.
По словам Лазуткина, всегда можно обратиться за советом в ЦУП.
"Космонавты — это руки специалистов и глаза, а мозг у них общий", — заявил он.
Ранее командир МКС Лука Пармитано сообщил на Землю, что туалет в модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Такое же устройство в "Звезде" не используется из-за сигнализации переполненного бака.
Астронавтам пришлось воспользоваться "памперсами" - устройствами для сбора мочи UCD.
Роскосмос подтвердил сообщение о поломке, ответив, что в российском сегменте туалет исправен.
Позднее астронавты починили туалет на американском сегменте МКС.
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СШАЛука ПармитаноАлександр ЛазуткинМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРоскосмосМоскваРоссия
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