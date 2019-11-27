Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Техника на борту Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал " 360 " герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин

По его словам, все вещи и приборы ломаются, но это происходит нечасто.

По словам Лазуткина, всегда можно обратиться за советом в ЦУП.

"Космонавты — это руки специалистов и глаза, а мозг у них общий", — заявил он.

Ранее командир МКС Лука Пармитано сообщил на Землю, что туалет в модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Такое же устройство в "Звезде" не используется из-за сигнализации переполненного бака.

Астронавтам пришлось воспользоваться "памперсами" - устройствами для сбора мочи UCD.

Роскосмос подтвердил сообщение о поломке, ответив, что в российском сегменте туалет исправен.