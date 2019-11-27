Россельхознадзор не исключил запрета на ввоз продукции из Эквадора

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявила в партии бананов, ввезенных из Эквадора, карантинный для стран-членов ЕАЭС объект - многоядную муху-горбатку, являющуюся переносчиком опасного заболевания - холеры. Об этом факте Россельхознадзор уведомил Агентство по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Республики Эквадор (AGROCALIDAD)", - говорится в сообщении.