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РИА Новости

Россельхознадзор не исключил запрета на ввоз продукции из Эквадора

15:02 27.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкСвязки бананов
Связки бананов
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Связки бананов. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор не исключает возможности введения ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора после обнаружения вредителя - мухи-горбатки - в партии бананов из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявила в партии бананов, ввезенных из Эквадора, карантинный для стран-членов ЕАЭС объект - многоядную муху-горбатку, являющуюся переносчиком опасного заболевания - холеры. Об этом факте Россельхознадзор уведомил Агентство по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Республики Эквадор (AGROCALIDAD)", - говорится в сообщении.
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"Выявление нового случая поставки продукции, зараженной указанным карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом, может послужить основанием для рассмотрения вопроса о выражении Россельхознадзором недоверия AGROCALIDAD в части обеспечения российских фитосанитарных требований. Этот факт также может привести к возможному введению временных ограничений на поставку в Российскую Федерацию продукции высокого фитосанитарного риска", - добавляет служба.
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РоссельхознадзорЭквадорРоссияЭкономика
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