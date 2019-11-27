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РИА Новости

В Бишкеке началось заседание ОДКБ

14:45 27.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги стран-участниц ОДКБ. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ началось в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом заседания состоялась церемония фотографирования.
На следующей день в Бишкеке под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ с участием глав государств-членов организации.
Помимо Жээнбекова в ней примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Как отметили в ОДКБ, лидеры стран организации обсудят международную и региональную безопасность, а также вопросы укрепления таджикско-афганской границы.
В Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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