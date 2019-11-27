В Бишкеке началось заседание ОДКБ

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) Совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ началось в Бишкеке , передает корреспондент РИА Новости.

Перед началом заседания состоялась церемония фотографирования.

На следующей день в Бишкеке под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ с участием глав государств-членов организации.

Помимо Жээнбекова в ней примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Как отметили в ОДКБ, лидеры стран организации обсудят международную и региональную безопасность, а также вопросы укрепления таджикско-афганской границы.