В Бишкеке началось заседание ОДКБ

Перед началом заседания состоялась церемония фотографирования.
На следующей день в Бишкеке под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ с участием глав государств-членов организации.
Помимо Жээнбекова в ней примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Как отметили в ОДКБ, лидеры стран организации обсудят международную и региональную безопасность, а также вопросы укрепления таджикско-афганской границы.
В Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.