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РИА Новости

Возвращение пострадавших в Доминикане россиян организуют индивидуально

14:43 27.11.2019 (обновлено: 14:45 27.11.2019)
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© Фото : Diario LibreАвтобус с российскими туристами, попавший в ДТП в Доминикане
Автобус с российскими туристами, попавший в ДТП в Доминикане
© Фото : Diario Libre
Автобус с российскими туристами, попавший в ДТП в Доминикане
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Возвращение на родину российских туристов, которые находятся на стационарном лечении после ДТП в Доминиканской Республике, будет организовано в индивидуальном порядке, в зависимости от рекомендаций лечащих врачей и состояния здоровья самих пострадавших, заявила журналистам руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, 2 гида и водитель автобуса. Погибших нет. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану по линии туроператора Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.
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"В настоящее время в больницах находятся 27 человек, из них 6 туристов в тяжелом состоянии, у 21 травмы средней и легкой тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Все медицинские расходы на территории Доминиканской Республики осуществляются за счет страховой компании", - сказала Догузова.
По ее словам, 13 человек из попавших в ДТП туристов уже вылетели или ожидают вылета в ближайшее время на территорию Российской Федерации.
"Вопросы возвращения госпитализированных туристов на родину будут решаться в индивидуальном порядке, в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций лечащих врачей", - подчеркнула глава ведомства.
Догузова подчеркнула, что Ростуризм контролирует ситуацию и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса, и напомнила, что в принимающем офисе туроператора и ассоциации "Турпомощь" открыты горячие линии.
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ТуризмAnex TourДТП с россиянами в ДоминиканеЗарина ДогузоваТуризмтуристыРостуризмДоминиканаРоссияВ мире
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