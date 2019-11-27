Возвращение пострадавших в Доминикане россиян организуют индивидуально

Автобус с российскими туристами, попавший в ДТП в Доминикане

Автобус с российскими туристами, попавший в ДТП в Доминикане

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Возвращение на родину российских туристов, которые находятся на стационарном лечении после Возвращение на родину российских туристов, которые находятся на стационарном лечении после ДТП в Доминиканской Республике , будет организовано в индивидуальном порядке, в зависимости от рекомендаций лечащих врачей и состояния здоровья самих пострадавших, заявила журналистам руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова

Во вторник ехавший в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, 2 гида и водитель автобуса. Погибших нет. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану по линии туроператора Anex Tour , все они были застрахованы в компании ERV.

"В настоящее время в больницах находятся 27 человек, из них 6 туристов в тяжелом состоянии, у 21 травмы средней и легкой тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Все медицинские расходы на территории Доминиканской Республики осуществляются за счет страховой компании", - сказала Догузова.

По ее словам, 13 человек из попавших в ДТП туристов уже вылетели или ожидают вылета в ближайшее время на территорию Российской Федерации.

"Вопросы возвращения госпитализированных туристов на родину будут решаться в индивидуальном порядке, в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций лечащих врачей", - подчеркнула глава ведомства.