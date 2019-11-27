Золотов проверил бригаду, охраняющую Крымский мост

"Я хотел бы искренне поздравить весь личный состав с этим знаменательным событием, являющимся не только одной из основных составляющих истории бригады, но и весьма важным эпизодом современной летописи всех войск правопорядка", – сказал Золотов личному составу бригады после вручения знамени.