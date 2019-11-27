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РИА Новости

Золотов проверил бригаду, охраняющую Крымский мост

14:42 27.11.2019
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© Фото : пресс-службой РосгвардииДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
© Фото : пресс-службой Росгвардии
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Архивное фото
КЕРЧЬ, 27 ноя - РИА Новости. Директор Росгвардиии Виктор Золотов в среду проверил работу керченской бригады особого назначения, вручил ей боевое знамя и вышел в море на катере "Грачонок", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Я хотел бы искренне поздравить весь личный состав с этим знаменательным событием, являющимся не только одной из основных составляющих истории бригады, но и весьма важным эпизодом современной летописи всех войск правопорядка", – сказал Золотов личному составу бригады после вручения знамени.
Он отметил, что бригада играет главную роль в системе обеспечения безопасности Крымского моста.
Кроме того, Золотов на противодиверсионном катере "Грачонок" вышел в море в районе Керченского моста. Всего в бригаде стоит на вооружении четыре таких катера.
Глава Крыма Сергей Аксенов со своей стороны заявил, что полуостров на сегодняшний день "превращен в неприступную крепость".
Крымский мост
17 ноября, 14:28
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5430017
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Крымский мостСергей АксеновВиктор ЗолотовКерчьОбщество
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