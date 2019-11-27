Золотов проверил бригаду, охраняющую Крымский мост

КЕРЧЬ, 27 ноя - РИА Новости. Директор Росгвардиии Виктор Золотов в среду проверил работу керченской бригады особого назначения, вручил ей боевое знамя и вышел в море на катере "Грачонок", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Я хотел бы искренне поздравить весь личный состав с этим знаменательным событием, являющимся не только одной из основных составляющих истории бригады, но и весьма важным эпизодом современной летописи всех войск правопорядка", – сказал Золотов личному составу бригады после вручения знамени.
Он отметил, что бригада играет главную роль в системе обеспечения безопасности Крымского моста.
Кроме того, Золотов на противодиверсионном катере "Грачонок" вышел в море в районе Керченского моста. Всего в бригаде стоит на вооружении четыре таких катера.
Глава Крыма Сергей Аксенов со своей стороны заявил, что полуостров на сегодняшний день "превращен в неприступную крепость".
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