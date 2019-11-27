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РИА Новости

Официальный курс евро на четверг снизился до 70,44 рубля

14:39 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5 и 20 евро
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,61 копейки - до 70,4398 рубля, курс доллара уменьшился на 5,17 копейки - до 63,9722 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 6,27 копейки, составив 66,8826 рубля.
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