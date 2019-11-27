Официальный курс евро на четверг снизился до 70,44 рубля

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,61 копейки - до 70,4398 рубля, курс доллара уменьшился на 5,17 копейки - до 63,9722 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 6,27 копейки, составив 66,8826 рубля.
26 ноября, 17:15Нефть, доллар, золото: трейдеры следят за переговорами США и КНР