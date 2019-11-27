"Уральские пельмени" подали два новых иска к компании экс-директора

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" к компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), связанной с экс-директором шоу Сергеем Нетиевским, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Оба иска поступили в суд 26 ноября и к производству пока не приняты. В одном иске заявлено требование о взыскании с ИФМ 10 миллионов рублей, но основания исковых требований в карточке дела не указаны. Третьим лицом к делу привлечено московское ООО "Ваптак", занимающееся разработкой компьютерного программного обеспечения. По второму иску какая-либо дополнительная информация пока отсутствует.

Участники "Уральских пельменей" ведут сразу несколько арбитражных судебных разбирательств с компаниями Нетиевского.

Так, в октябре вступило в силу решение о взыскании с ИФМ около 2 миллионов рублей в пользу шестерых участников телешоу. Спор был связан с нарушением прав истцов при трансляции 11 выпусков телепередачи на канале СТС.

В свою очередь ИФМ сейчас оспаривает 14 лицензионных договоров с семью участниками коллектива, заключение которых позволило им в порядке взаимозачета не возвращать компании займы в размере по 10 миллионов рублей каждому. Ответчиками выступают Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов и Сергей Калугин.