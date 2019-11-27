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РИА Новости

"Уральские пельмени" подали два новых иска к компании экс-директора

14:39 27.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВячеслав Мясников и Андрей Рожков
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вячеслав Мясников и Андрей Рожков. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" к компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), связанной с экс-директором шоу Сергеем Нетиевским, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Оба иска поступили в суд 26 ноября и к производству пока не приняты. В одном иске заявлено требование о взыскании с ИФМ 10 миллионов рублей, но основания исковых требований в карточке дела не указаны. Третьим лицом к делу привлечено московское ООО "Ваптак", занимающееся разработкой компьютерного программного обеспечения. По второму иску какая-либо дополнительная информация пока отсутствует.
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Участники "Уральских пельменей" ведут сразу несколько арбитражных судебных разбирательств с компаниями Нетиевского.
Так, в октябре вступило в силу решение о взыскании с ИФМ около 2 миллионов рублей в пользу шестерых участников телешоу. Спор был связан с нарушением прав истцов при трансляции 11 выпусков телепередачи на канале СТС.
В свою очередь ИФМ сейчас оспаривает 14 лицензионных договоров с семью участниками коллектива, заключение которых позволило им в порядке взаимозачета не возвращать компании займы в размере по 10 миллионов рублей каждому. Ответчиками выступают Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов и Сергей Калугин.
По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредители - 10 участников шоу — Брекоткин, Ершов, Исаев, Калугин, Мясников, Попов, Соколов, Андрей Рожков и Максим Ярица, а также Нетиевский. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия. Компания "Идея Фикс Медиа" на 50% принадлежит студии Нетиевского First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финансовым директором.
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КультураСергей НетиевскийУральские пельмениСТС (телеканал)МоскваПроисшествия
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