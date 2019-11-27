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РИА Новости

В США врачи по ошибке пересадили почку не тому пациенту

14:38 27.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПересадка почки
Пересадка почки
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пересадка почки. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Врачи в одной из больниц американского штата Нью-Джерси по ошибке трансплантировали пациенту почку, которая предназначалась другому больному, сообщает телеканал Fox News.
Как заявило руководство медцентра в городе Камден, операция по успешной трансплантации почки 51-летнему пациенту была проведена 18 ноября. Однако вскоре выяснилось, что орган предназначался другому человеку. Прооперированный пациент также нуждался в трансплантации, но стоял в списке очередности значительно ниже.
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Ошибка произошла из-за того, что оба ожидающих были примерно одного возраста и носили одинаковые имена.
Руководители больницы добровольно сообщили о своей ошибке медицинским властям штата. Операция по трансплантации почки второму пациенту состоялась 24 ноября. Оба прооперированных чувствуют себя хорошо.
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