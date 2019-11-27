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РИА Новости

"Нафтогаз" назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа

14:33 27.11.2019
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Крайним сроком заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину является 13 декабря, заявил исполнительный директор украинской госкомпании "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"Тринадцатое декабря - крайний срок для заключения долгосрочного контракта. Очень важно начать реальные переговоры, потому что для переговоров будет доступен не весь декабрь, только две недели", - цитирует топ-менеджера агентство Блумберг.
Он отметил, что, согласно европейским правилам, бронирование транзитных мощностей на долгосрочную перспективу должно осуществляться заранее.
"У нас будет всего несколько дней после саммита в нормандском формате, чтобы обо всем договориться", - добавил Витренко. Лидеры России, Украины, Германии и Франции 9 декабря в Париже обсудят урегулирование конфликта в Донбассе.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромЕврокомиссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что скакунам уже ничто не поможет
27 ноября, 14:57
Петя Грин
1600000
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