"Нафтогаз" назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Крайним сроком заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину является 13 декабря, заявил исполнительный директор украинской госкомпании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Тринадцатое декабря - крайний срок для заключения долгосрочного контракта. Очень важно начать реальные переговоры, потому что для переговоров будет доступен не весь декабрь, только две недели", - цитирует топ-менеджера агентство Блумберг

Он отметил, что, согласно европейским правилам, бронирование транзитных мощностей на долгосрочную перспективу должно осуществляться заранее.

"У нас будет всего несколько дней после саммита в нормандском формате, чтобы обо всем договориться", - добавил Витренко. Лидеры России, Украины, Германии и Франции 9 декабря в Париже обсудят урегулирование конфликта в Донбассе.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.