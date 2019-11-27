"Нафтогаз" раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с "Газпромом"

"В арбитражном разбирательстве, касающемся договора на поставку, были указаны претензии по оплате и претензии по поводу недействительности или замены некоторых положений договора... В ходе разбирательства в апелляционном суде "Газпром" настаивал на отмене двух пунктов по этим вопросам в отдельном решении", — сообщается в документе.