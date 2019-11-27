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РИА Новости

"Нафтогаз" раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с "Газпромом"

14:31 27.11.2019 (обновлено: 15:43 27.11.2019)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
По словам Витренко, суд:
отклонил апелляцию "Газпрома";
обязал Москву компенсировать украинской стороне расходы на судебный процесс;
отклонил запрос "Газпрома" на компенсацию затрат на разбирательство;
отклонил требование секретности от российской компании.
Отменить или обжаловать решение суда нельзя.
"В арбитражном разбирательстве, касающемся договора на поставку, были указаны претензии по оплате и претензии по поводу недействительности или замены некоторых положений договора... В ходе разбирательства в апелляционном суде "Газпром" настаивал на отмене двух пунктов по этим вопросам в отдельном решении", — сообщается в документе.
Суд отмечает, что решения по двум другим спорам между компаниями будут вынесены в 2020 году.
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Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива.
Суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" более двух миллиардов долларов, при этом по второму решению "Нафтогаз" получал от российского концерна 4,673 миллиарда долларов.
После зачета встречных требований получилось, что "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда долларов.
Москва попыталась оспорить это решение, суд ей отказал.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромШвецияРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Сегодня еще можно в Гаспроме выпить не чокаясь за полностью проигранный суд, а уже завтра, с утра пораньше надо идти к Нафтогазу в ножки кланяться насчет транзита. Времени-то на раскачку нет.
27 ноября, 15:03
uo ou
7835005144
а когда будет волевое решение газпрома о закрытии ненужной ветки доставки через унитазенштадт
27 ноября, 14:34
улан пятничный
23580007
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