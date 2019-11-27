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РИА Новости

В Париже сотни протестующих фермеров на тракторах заблокировали дороги

14:28 27.11.2019 (обновлено: 15:02 27.11.2019)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesФермеры во время акции протеста на кольцевой дороге в Париже
Фермеры во время акции протеста на кольцевой дороге в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Фермеры во время акции протеста на кольцевой дороге в Париже
ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французские фермеры, недовольные политикой властей в области сельского хозяйства, выехали в Париж на сотнях тракторов из разных регионов Франции.
Акция протеста проводится по призыву Национальной федерации профсоюзов работников сельского хозяйства (FNSEA) и профсоюза молодых фермеров (Jeunes Agriculteurs).
Работники сфера сельского хозяйства выехали на тракторах по направлению к Парижу рано утром в среду из разных регионов страны: О-де-Франс, Иль-де-Франс, Нормандии, Град-Эст, Бургундии - Франш-Конте, региона Центр - Долина Луары.
"Мы хотим, чтобы власти нас услышали до того, как сельское хозяйство придет в упадок. Мы видим, что Франция, которая была экспортером сельскохозяйственной продукции, перестает ей быть. И мы начинаем больше импортировать продукцию, чем экспортировать. Очень жаль, особенно для страны, у которой огромный потенциал в этой области", - сказал РИА Новости фермер, представитель профсоюза FDSEA из департамента Об Доминик Сити, приехавший на акцию в Париж.
По словам фермера, более 600-700 тракторов, выехавших из разных регионов Франции на рассвете, должны прибыть в Париж. Сейчас они находятся на парижской окружной дороге - Переферик.
Ожидается, что тракторы должны выехать на авеню Фош, которая ведет к Триумфальной арке. За несколько сотен метров до нее установлены солидные ограждения, дежурят полицейские, передает корреспондент РИА Новости.
"Если сегодняшняя акция протеста не произведет никакого эффекта, мы проведем другую. Сегодня около тысячи тракторов выехали в Париж. Я не могу обещать, что все они будут здесь. Но во всяком случае - более 600-700 тракторов точно", - сказал представитель профсоюза FDSEA.
"Главная наша цель - защитить нашу профессию", - подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что ряд представителей профсоюза требуют встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ряд представителей профсоюзов выражали недовольство действующими международными соглашениями, которые, по их словам, негативно сказываются на сельском хозяйстве.
Акции фермеров запланированы и в других французских городах, в том числе Лионе и Тулузе.
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