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РИА Новости

В Свердловской области водитель наехал на двух пешеходов

14:25 27.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Водитель в городе Первоуральск Свердловской области наехал на двух пешеходов, один из которых скончался, а второй получил травмы различной степени тяжести, сообщает в среду региональное управление ГИБДД.
"Возле дома 28 по улице Сакко и Ванцетти в нескольких метрах от нерегулируемого пешеходного перехода 59-летний водитель автомобиля Toyota Corolla допустил наезд на двух женщин-пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 1957 года рождения скончалась на месте ДТП, вторая - 1971 года рождения, - госпитализирована с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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Со слов пострадавшей женщины, они со знакомой вышли на остановке из автобуса и направились по краю проезжей части к нерегулируемому пешеходному переходу, разговаривая между собой. Не доходя 1,5-2 метра до пешеходного перехода, начали переходить проезжую часть дороги наискосок и были сбиты автомобилем, отмечает управление.
Сотрудники ГИБДД установили, что 59-летний водитель за 11 лет водительского стажа к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался. В момент ДТП на одежде пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы.
По факту ДТП будет проведена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия, а также проведены необходимые экспертизы, уточняет автоинспекция.
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ГИБДД МВД РФПервоуральскСвердловская областьПроисшествия
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