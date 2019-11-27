В Свердловской области водитель наехал на двух пешеходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Водитель в городе Водитель в городе Первоуральск Свердловской области наехал на двух пешеходов, один из которых скончался, а второй получил травмы различной степени тяжести, сообщает в среду региональное управление ГИБДД

"Возле дома 28 по улице Сакко и Ванцетти в нескольких метрах от нерегулируемого пешеходного перехода 59-летний водитель автомобиля Toyota Corolla допустил наезд на двух женщин-пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 1957 года рождения скончалась на месте ДТП, вторая - 1971 года рождения, - госпитализирована с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Со слов пострадавшей женщины, они со знакомой вышли на остановке из автобуса и направились по краю проезжей части к нерегулируемому пешеходному переходу, разговаривая между собой. Не доходя 1,5-2 метра до пешеходного перехода, начали переходить проезжую часть дороги наискосок и были сбиты автомобилем, отмечает управление.

Сотрудники ГИБДД установили, что 59-летний водитель за 11 лет водительского стажа к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался. В момент ДТП на одежде пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы.