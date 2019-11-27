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РИА Новости

В Ессентуках женщина родила девочку и оставила в пакете на рынке

14:23 27.11.2019 (обновлено: 14:30 27.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 27 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Ессентуков, которая родила в магазине девочку, положила ее в пакет и оставила за торговыми павильонами на рынке, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"Следственный отдел по городу Ессентуки возбудил уголовное дело в отношении 35-летней женщины по статье УК РФ "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", - сообщает СК.
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По данным следствия, в сентябре текущего года местная жительница, родила в одном из магазинов города Ессентуки девочку, положила ее в пакет и оставила за торговыми павильонами городского рынка. Младенца обнаружила продавец магазина, которая вызвала скорую помощь. "Благодаря бдительности неравнодушной женщины и слаженным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить", - отмечается в сообщении.
Следствием инициирован вопрос об изъятии у подозреваемой двух старших детей и лишении ее родительских прав. Расследование уголовного дела продолжается.
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Следственный комитет РФЕссентукиРоссияПроисшествия
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