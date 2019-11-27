В Ессентуках женщина родила девочку и оставила в пакете на рынке

"Следственный отдел по городу Ессентуки возбудил уголовное дело в отношении 35-летней женщины по статье УК РФ "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", - сообщает СК.

По данным следствия, в сентябре текущего года местная жительница, родила в одном из магазинов города Ессентуки девочку, положила ее в пакет и оставила за торговыми павильонами городского рынка. Младенца обнаружила продавец магазина, которая вызвала скорую помощь. "Благодаря бдительности неравнодушной женщины и слаженным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить", - отмечается в сообщении.