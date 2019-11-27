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РИА Новости

На Украине уволили прокурора, который вел дела, где фигурирует Burisma

14:18 27.11.2019 (обновлено: 14:19 27.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© РИА Новости / Стрингер
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Прокурор Константин Кулик, который вел дела, где фигурирует компания Burisma Group, уволен из органов прокуратуры, сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Кулик будет уволен из органов прокуратуры, поскольку не прошел аттестацию. Также Рябошапка заявил, что все 13 дел, в которых фигурируют экс-глава министерства экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, компания Burisma Group и сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, передадут на расследование в Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины.
"Кулик уволен", - цитирует сообщение Генпрокуратуры агентство "Укринформ".
Ситуация вокруг Burisma Group оказалась в центре внимания после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, о котором неназванный сотрудник разведки пожаловался своему руководству. Была обнародована расшифровка телефонного разговора, затем и сама жалоба. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group и Хантера Байдена.
Юрий Луценко
18 ноября, 20:58Сказано в эфире
"Такой национальный спорт". Политолог о словах Луценко по "делу Байденов"Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил антикоррупционное бюро в "сливе" данных по "делу Байденов" посольству США, которое хотело контролировать работу генпрокуратуры. В эфире радио Sputnik эти слова прокомментировал политолог Дмитрий Журавлев.
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Руслан РябошапкаХантер БайденВиктор ШокинУкринформГенеральная прокуратура РФВладимир ЗеленскийСШАКиевУкраинаВ мире
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