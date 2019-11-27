На Украине уволили прокурора, который вел дела, где фигурирует Burisma

КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Прокурор Константин Кулик, который вел дела, где фигурирует компания Burisma Group, уволен из органов прокуратуры, сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Кулик будет уволен из органов прокуратуры, поскольку не прошел аттестацию. Также Рябошапка заявил, что все 13 дел, в которых фигурируют экс-глава министерства экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, компания Burisma Group и сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, передадут на расследование в Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины.

"Кулик уволен", - цитирует сообщение Генпрокуратуры агентство " Укринформ ".