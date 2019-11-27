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РИА Новости

В США три человека пострадали при взрыве на нефтехимическом заводе

14:00 27.11.2019
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© AP Photo / David J. PhillipЗавод компании TPC Group в штате Техас
Завод компании TPC Group в штате Техас
© AP Photo / David J. Phillip
Завод компании TPC Group в штате Техас. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате взрыва на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, сообщается на ее сайте.

"К настоящему времени все сотрудники эвакуированы с места происшествия ... Три человека получили ранения и сейчас проходят лечение", - говорится в заявлении TPC Group.

Ранее сообщалось, что на заводе TPC Group в округе Джефферсон произошел взрыв и пожар. Как заявил судья окружного суда Джефф Браник, в некоторых домах, расположенных в нескольких километрах от завода, из-за взрыва выбило стекла. Браник призвал местных жителей, проживающих в миле от завода, по возможности эвакуироваться. Компания заявила, что инцидент связан с работой нефтехимической установки, и отметила, что намерена как можно быстрее взять ситуацию под контроль.
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