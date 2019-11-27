Лавров назвал действия США вокруг СВПД парадоксом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Требования США к Ирану выполнять Совместный всеобъемлющий план действий после выхода Вашингтона из соглашения является парадоксом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"США вышли из этого документа, из этой договоренности, и не просто отказались ее выполнять, они запретили всем остальным странам торговать с Ираном. Хотя эта резолюция, этот план прямо предполагали, что именно торговля с Ираном является вкладом международного сообщества в решение этой проблемы в ответ на отказ Ирана от многих видов деятельности в сфере ядерной энергетики. Более того, сейчас США, выйдя сами из этого соглашения, запрещая всем остальным делать то, что Ирану положено получать, они требуют от Ирана, чтобы он все выполнял. Это уже какой-то парадокс" , - сказал Лавров, выступая перед слушателями и профессорско-преподавательским составом в Дипломатической академии МИД Киргизии.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.