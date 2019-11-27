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РИА Новости

Лавров заявил, что США пытаются обвинить Россию в происходящем в Ливии

13:57 27.11.2019 (обновлено: 14:27 27.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. США пытаются обвинить Россию в происходящем в Ливии при том, что сами там налаживают контакты со сторонами конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас у США новая мода - вешать на нас все грехи в связи с тем, что происходит в Ливии, например. Хотя сами Соединенные Штаты пытаются встречаться ровно с теми же людьми, с которыми мы работаем, но с кем-то они встречаться не хотят. У России в любом кризисе, в том числе и на Ближнем Востоке, и в любой другой точке мира, где мы так и иначе участвуем в политических усилиях, у нас контакты со всеми без исключения сторонами", - сказал Лавров, выступая в Бишкеке перед студентами дипломатической академии министерства иностранных дел Киргизии.
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Он подчеркнул, что Россия никого не пытается изолировать и не делает ставку на какую-то одну политическую силу. По словам дипломата, Москва призывает все стороны сесть за стол переговоров и искать развязки.
Ранее высокопоставленные представители США встретились с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. В американскую делегацию вошли заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, посол США в Ливии Ричард Норланд, зампомощника госсекретаря США Мэттью Зайс, а также представители Пентагона.
Как сообщили в госдепе, США в ходе встречи с Хафтаром подчеркнули полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии, а также выразили серьезную обеспокоенность в связи "с эксплуатацией Россией конфликта".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Халифа ХафтарБлижний ВостокСергей ЛавровМИД РФМинистерство обороны СШАМуаммар КаддафиЛивияРоссияСШАВ мире
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