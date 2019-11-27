Лавров заявил, что США пытаются обвинить Россию в происходящем в Ливии

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. США пытаются обвинить Россию в происходящем в Ливии при том, что сами там налаживают контакты со сторонами конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас у США новая мода - вешать на нас все грехи в связи с тем, что происходит в Ливии, например. Хотя сами Соединенные Штаты пытаются встречаться ровно с теми же людьми, с которыми мы работаем, но с кем-то они встречаться не хотят. У России в любом кризисе, в том числе и на Ближнем Востоке, и в любой другой точке мира, где мы так и иначе участвуем в политических усилиях, у нас контакты со всеми без исключения сторонами", - сказал Лавров, выступая в Бишкеке перед студентами дипломатической академии министерства иностранных дел Киргизии.

Он подчеркнул, что Россия никого не пытается изолировать и не делает ставку на какую-то одну политическую силу. По словам дипломата, Москва призывает все стороны сесть за стол переговоров и искать развязки.

Ранее высокопоставленные представители США встретились с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. В американскую делегацию вошли заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, посол США в Ливии Ричард Норланд, зампомощника госсекретаря США Мэттью Зайс, а также представители Пентагона.

Как сообщили в госдепе, США в ходе встречи с Хафтаром подчеркнули полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии, а также выразили серьезную обеспокоенность в связи "с эксплуатацией Россией конфликта".