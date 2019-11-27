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РИА Новости

Синоптики предупредили жителей Центральной России о "метеокачелях"

13:53 27.11.2019 (обновлено: 15:42 27.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛюди гуляют по набережной
Люди гуляют по набережной
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Люди гуляют по набережной. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал на пресс-конференции в "Российской газете", что в ближайшие дни из-за мощного северо-атлантического циклона морозы в Центральной России ослабеют.
Так, согласно прогнозам синоптиков, ночью 29 ноября в Москве будет от нуля до минус двух, а в Московской области — до минус пяти. В субботу, 30 ноября, ожидается от двух градусов мороза до трех градусов тепла.
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По словам Варакина, наиболее сложная ситуация прогнозируется в Рязанской, Тульской, Владимирской, Ярославской областях: там возможна сильная гололедица.
"В воскресенье мы ждем похолодание до минус трех-четырех градусов. В понедельник оно продолжится", — сказал он, добавив, что подобный сценарий повторится на следующей неделе.

"Вот такие метеокачели", — заключил Варакин.

Синоптик призвал проявлять особенную бдительность на дорогах.
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Юрий ВаракинРосгидрометМоскваМосковская областьВладимирская областьРоссияТульская областьЯрославская областьЦентральный ФОРязанская область
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