Синоптики предупредили жителей Центральной России о "метеокачелях"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал на пресс-конференции в "Российской газете", что в ближайшие дни из-за мощного северо-атлантического циклона морозы в Центральной России ослабеют.
Так, согласно прогнозам синоптиков, ночью 29 ноября в Москве будет от нуля до минус двух, а в Московской области — до минус пяти. В субботу, 30 ноября, ожидается от двух градусов мороза до трех градусов тепла.
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По словам Варакина, наиболее сложная ситуация прогнозируется в Рязанской, Тульской, Владимирской, Ярославской областях: там возможна сильная гололедица.
"В воскресенье мы ждем похолодание до минус трех-четырех градусов. В понедельник оно продолжится", — сказал он, добавив, что подобный сценарий повторится на следующей неделе.
"Вот такие метеокачели", — заключил Варакин.
Синоптик призвал проявлять особенную бдительность на дорогах.