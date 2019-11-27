Победители лотереи увидят "Звездные войны" в театре кабуки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Японии состоится премьера пьесы кабуки по мотивам трилогии "Звездные войны" Джея Джея Абрамса, . В Японии состоится премьера пьесы кабуки по мотивам трилогии "Звездные войны" Джея Джея Абрамса, сообщает The Guardian.

Спектакль называется "Звездные войны Кабуки: Рен и три световых меча". Главную роль в нем играет Ичикава Эбизо XI, представитель известной актерской династии.

Персонажи классического японского театра, который зародился в XVII веке в эпоху Эдо, поменяют мечи самураев на световые.

Посмотреть спектакль можно будет только один раз 28 ноября. Зрителями станут пятьдесят победителей онлайн лотереи. Пока не уточняется, где именно состоится показ, но в японском офисе Disney пообещали, что все желающие смогут увидеть премьеру онлайн.

В Японии очень любят "Звездные войны" в том числе и из-за влияния культуры страны восходящего солнца на развитие франшизы. Так, в основу "Эпизода IV: Новая надежда" Джорджа Лукаса лег фильм Акиры Куросавы "Три негодяя в скрытой крепости" 1958 года.