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РИА Новости

Победители лотереи увидят "Звездные войны" в театре кабуки

17:18 27.11.2019
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CC BY 2.0 / Nigel John Cordon / Poster Outside Sadlers Wells London showing Ichikawa Ebizo in Yoshitsune Senbon Zakura.Афиша спектакля театра кабуки с участием актера Ичикавы Эбизо XI
Афиша спектакля театра кабуки с участием актера Ичикавы Эбизо XI
CC BY 2.0 / Nigel John Cordon / Poster Outside Sadlers Wells London showing Ichikawa Ebizo in Yoshitsune Senbon Zakura.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Японии состоится премьера пьесы кабуки по мотивам трилогии "Звездные войны" Джея Джея Абрамса, сообщает The Guardian.
Спектакль называется "Звездные войны Кабуки: Рен и три световых меча". Главную роль в нем играет Ичикава Эбизо XI, представитель известной актерской династии.
Персонажи классического японского театра, который зародился в XVII веке в эпоху Эдо, поменяют мечи самураев на световые.
Посмотреть спектакль можно будет только один раз 28 ноября. Зрителями станут пятьдесят победителей онлайн лотереи. Пока не уточняется, где именно состоится показ, но в японском офисе Disney пообещали, что все желающие смогут увидеть премьеру онлайн.
В Японии очень любят "Звездные войны" в том числе и из-за влияния культуры страны восходящего солнца на развитие франшизы. Так, в основу "Эпизода IV: Новая надежда" Джорджа Лукаса лег фильм Акиры Куросавы "Три негодяя в скрытой крепости" 1958 года.
А Джей Джей Абрамс рассказал, что создатели маски Кило Рена ориентировались на кинцуги (японское искусство реставрации керамических изделий с помощью золотого или серебряного лака, который не маскирует, а, наоборот, подчеркивает трещины).
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжей Джей Абрамс (Джеффри Джейкоб)Джордж ЛукасАкира КуросаваThe GuardianЯпония
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