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РИА Новости

Синоптики сообщили, когда в Москве появится постоянный снежный покров

13:52 27.11.2019 (обновлено: 14:46 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Снег, который выпадет в Москве 1 декабря, скорее всего образует постоянный снежный покров на всю зиму, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Скорее всего у нас 1 числа образуется снежный покров. Он может состоять из мокрого снега, это не важно, но землю снег прикроет. Уже 1 числа в течение суток температура будет понижаться, так что этот снег не растает, а сохранится. Будем надеяться, что он сможет остаться на всю зиму и перейдет уже в категорию устойчивого снежного покрова", - сказала Позднякова.
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Небольшой снег местами пошел в столице уже во вторник. Тогда же Позднякова сообщила РИА Новости, что в таком режиме снег продолжит идти еще в среду и в четверг. Кроме того, по ее словам, мокрый снег и снег ожидается в Москве и в выходные дни.
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