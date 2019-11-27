Синоптики сообщили, когда в Москве появится постоянный снежный покров

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Снег, который выпадет в Москве 1 декабря, скорее всего образует постоянный снежный покров на всю зиму, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Скорее всего у нас 1 числа образуется снежный покров. Он может состоять из мокрого снега, это не важно, но землю снег прикроет. Уже 1 числа в течение суток температура будет понижаться, так что этот снег не растает, а сохранится. Будем надеяться, что он сможет остаться на всю зиму и перейдет уже в категорию устойчивого снежного покрова", - сказала Позднякова.
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Небольшой снег местами пошел в столице уже во вторник. Тогда же Позднякова сообщила РИА Новости, что в таком режиме снег продолжит идти еще в среду и в четверг. Кроме того, по ее словам, мокрый снег и снег ожидается в Москве и в выходные дни.