Синоптики сообщили, когда в Москве появится постоянный снежный покров

"Скорее всего у нас 1 числа образуется снежный покров. Он может состоять из мокрого снега, это не важно, но землю снег прикроет. Уже 1 числа в течение суток температура будет понижаться, так что этот снег не растает, а сохранится. Будем надеяться, что он сможет остаться на всю зиму и перейдет уже в категорию устойчивого снежного покрова", - сказала Позднякова.