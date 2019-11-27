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РИА Новости

Россия сделает все для преодоления кризиса на Украине, заявил Лавров

13:52 27.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы помочь преодолеть украинский кризис на основе минских соглашений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Еще только предстоит урегулировать конфликт на Донбассе, преодолеть глубочайший раскол украинского общества. И Россия как участница контактной группы и участница "нормандской четверки" будет делать все от нее зависящее, чтобы помочь преодолению украинского кризиса на основе полного выполнения минских договоренностей", - сказал Лавров, выступая перед слушателями и профессорско-преподавательским составом в Дипломатической академии МИД Киргизии.

В среду три рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
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Донецкая Народная РеспубликаМИД КиргизииСергей ЛавровМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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