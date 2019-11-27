Лавров назвал разговоры о нарушении прав человека в Крыму бредом

"Санкции были объявлены за то, что мы не смогли оставить русский народ Крыма и все остальные народы Крыма, которые там вместе с русскими бок о бок живут, в беде. И защитили их, если хотите, от прямых угроз. И сейчас в Крыму все спокойно. Развивается Крым - приезжайте, смотрите. Уже все больше и больше и парламентарии западные приезжают, и политики, и лично видят, что все разговоры о том, что в Крыму происходит какая-то жуткая катастрофа с правами человека, что все это просто бред и вымыслы", - сказал Лавров, выступая перед слушателями и профессорско-преподавательским составом в Дипломатической академии МИД Киргизии.