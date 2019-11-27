Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T13:50+0300
https://ria.ru/20191127/1561661256.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156165/83/1561658388_0:43:3162:1821_1036x0_80_0_0_95287ba39ff0a11ca180d63a0d181495.jpg
РИА Новости

Лавров назвал разговоры о нарушении прав человека в Крыму бредом

13:50 27.11.2019
367
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Все больше западных политиков приезжают в Крым и видят, что предположения о нарушении прав человека в Крыму - это "бред и вымыслы", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Санкции были объявлены за то, что мы не смогли оставить русский народ Крыма и все остальные народы Крыма, которые там вместе с русскими бок о бок живут, в беде. И защитили их, если хотите, от прямых угроз. И сейчас в Крыму все спокойно. Развивается Крым - приезжайте, смотрите. Уже все больше и больше и парламентарии западные приезжают, и политики, и лично видят, что все разговоры о том, что в Крыму происходит какая-то жуткая катастрофа с правами человека, что все это просто бред и вымыслы", - сказал Лавров, выступая перед слушателями и профессорско-преподавательским составом в Дипломатической академии МИД Киргизии.
В середине сентября Большая палата ЕСПЧ провела слушания по украинской жалобе против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму, поданной украинским правительством 13 марта 2014 года. Украинская сторона утверждает, что Россия с 27 февраля 2014 осуществляла фактический контроль в Крыму, где якобы наблюдался ряд нарушений Европейской конвенции по правам человека.
Уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин на слушаниях заявил, что жалоба Украины носит политический характер, Россия не осуществляла контроль на территории Крыма до 18 марта 2014 года. В ходе заседания российская сторона также неоднократно подчеркивала, что вопрос референдума в Крыму 16 марта не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу.
Смартфон
Вчера, 11:22
Apple признала Крым российским, заявили в Госдуме
1800000
Обсудить 1
Михаил ГальперинМИД КиргизииСергей ЛавровЕвропейский суд по правам человекаКрымРоссияКиргизияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия сделает все для преодоления кризиса на Украине, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Лавров заявил, что США пытаются обвинить Россию в происходящем в Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил работу канала российских и американских военных по Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном
Лавров назвал действия США вокруг СВПД парадоксом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Россия не одобряет попытки навязать Центральной Азии модель развития
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Леонид Пасечник
Глава ЛНР назвал план Киева по депортации жителей Донбасса "фашизмом"
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
В Госдуме поприветствовали исправление Apple ошибки с Крымом
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
США не готовы к предметной дискуссии по продлению СНВ-3, заявил Рябков
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с "Нафтогазом"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Лавров оценил перспективы соглашения о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
В МИД Китая осудили выход США из ДРСМД
Конгрессмены выходят из Капитолия в Вашингтоне
"Это гражданская война": демократы США против демократии
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Лента новостейМолния