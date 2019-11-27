Лавров назвал разговоры о нарушении прав человека в Крыму бредом

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Все больше западных политиков приезжают в Крым и видят, что предположения о нарушении прав человека в Крыму - это "бред и вымыслы", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Санкции были объявлены за то, что мы не смогли оставить русский народ Крыма и все остальные народы Крыма, которые там вместе с русскими бок о бок живут, в беде. И защитили их, если хотите, от прямых угроз. И сейчас в Крыму все спокойно. Развивается Крым - приезжайте, смотрите. Уже все больше и больше и парламентарии западные приезжают, и политики, и лично видят, что все разговоры о том, что в Крыму происходит какая-то жуткая катастрофа с правами человека, что все это просто бред и вымыслы", - сказал Лавров, выступая перед слушателями и профессорско-преподавательским составом в Дипломатической академии МИД Киргизии.
В середине сентября Большая палата ЕСПЧ провела слушания по украинской жалобе против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму, поданной украинским правительством 13 марта 2014 года. Украинская сторона утверждает, что Россия с 27 февраля 2014 осуществляла фактический контроль в Крыму, где якобы наблюдался ряд нарушений Европейской конвенции по правам человека.
Уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин на слушаниях заявил, что жалоба Украины носит политический характер, Россия не осуществляла контроль на территории Крыма до 18 марта 2014 года. В ходе заседания российская сторона также неоднократно подчеркивала, что вопрос референдума в Крыму 16 марта не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу.